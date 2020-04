10 choses que vous ne saviez pas sur Charlotte Flair

WWE

Joyeux 34e anniversaire Charlotte Flair!

Charlotte Flair est l’une des lutteuses professionnelles les plus influentes, les plus impressionnantes et les plus importantes de la planète. Tu n’es pas d’accord? Son curriculum vitae est difficile à discuter. Bien sûr, les championnats de lutte professionnelle sont des accessoires décernés aux gens de l’entreprise, mais ces titres sont presque toujours proposés en fonction des affaires. Charlotte Flair a remporté plus de titres à la WWE au cours des dernières années que presque n’importe qui, et ce n’est pas par accident.

Elle a joué dans les principaux événements et matchs historiques, du premier Hell in a Cell féminin au célèbre événement principal WrestleMania 35. S’il y a une histoire à faire, Charlotte n’est pas loin. Tout cela sans mentionner tout le truc de la «fille du Nature Boy»? Influent, impressionnant, important, emblématique.

Nous savons tous que Charlotte est la fille de Ric Flair, qu’elle remporte des championnats pour le plaisir et qu’elle a été à la WCW à quelques reprises, mais la reine a bien plus à offrir que ce que l’on pense au départ. Le monde serait un endroit très différent sans l’intervention de Johnny Ace, pour commencer…