10 choses que vous ne saviez pas sur la WWE No Way Out 2000

WWE.com

Que retenez-vous de No Way Out 2000?

Mick Foley prend encore une autre chute puissante, dangereuse et carrément effrayante à travers Hell In A Cell? Le fait que lui et Triple H aient tout utilisé, des chaises en acier, des marches en anneau, des chauves-souris en fil de fer barbelé, du feu et la cage elle-même lors de leur événement principal? Un premier match étincelant entre Chris Jericho et Kurt Angle? Big Show bat The Rock grâce à Shane McMahon?

Le pay-per-view de février était pris en sandwich entre Royal Rumble et WrestleMania, mais il a quand même réussi à se démarquer comme un autre exemple brillant du produit ronronnant du WWF. Vince McMahon et sa compagnie ne pouvaient pas faire de mal cette année-là, et cette soi-disant exposition «B» était une preuve supplémentaire qu’ils étaient les meilleurs chiens et que la WCW descendait la merde.

Qu’en est-il des choses que vous ne savez peut-être pas? No Way Out 2000 a beaucoup plus de connaissances qu’on ne pourrait le penser; ce fut un événement criblé de politique dans les coulisses, de blessures douloureuses et de subtils préparatifs pour des querelles à venir des mois plus tard.

Voici un aperçu d’un spectacle qui avait bien plus à offrir qu’un seul match HIAC …