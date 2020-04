10 choses que vous ne saviez pas sur Mandy Rose

Mandy Rose est actuellement impliquée dans l’un des principaux scénarios se déroulant sur WWE SmackDown. Il est rare de voir un angle en profondeur autour du talent de la carte médiane de nos jours, et l’univers WWE semble être incroyablement intéressé par l’histoire en développement entre The Golden Goddess, Sonya DeVille, Otis et Dolph Ziggler.

Faisant partie de la liste principale depuis 2017, Mandy Rose s’est régulièrement améliorée dans le ring et est restée une superstar avec une présence naturelle en raison de sa beauté et de son charisme. Dans le cadre de Fire and Desire, son partenariat avec Sonya DeVille a été bénéfique pour les deux femmes, car elles peuvent apprendre l’une de l’autre tout en bénéficiant d’un soutien constant.

Comme le duo vient de se séparer en raison de l’histoire en cours avec Ziggler et Blue Collar Solid, cela soulève la question de ce qui leur attend tous les deux. Une chose reste incontestable, cependant, et c’est que l’avenir semble brillant pour la plus grande création de Dieu.

Ayant grandi à Yorktown, New York, Mandy Rose avait trois frères aînés. Elle était la plus proche du plus jeune frère Gary, car il n’y avait que 18 mois de différence entre eux.

Une histoire que Rose a racontée à propos de Gary le montre incroyablement surprotecteur. Lorsque Mandy était en huitième, elle a eu son premier petit ami. Un jour au début de leur relation, ils traversaient le terrain de l’école en se tenant la main, lorsqu’ils ont entendu des pas se rapprocher rapidement derrière eux.

Son petit ami s’est retourné et a reçu un coup de poing au visage de son frère, qui manifestement n’approuvait pas le choix du partenaire de Rose. Heureusement, le coup de poing n’a causé aucun dommage, et l’ancien petit ami de Rose a rapidement vu l’humour dans la situation. C’est alors que Mandy a réalisé qu’elle ne pouvait pas avoir de relations publiques alors qu’elle était encore à l’école avec ses frères.

Peut-être que cette anecdote de désapprobation d’autres personnes a inspiré l’histoire d’amour actuelle entre Otis et Mandy…