10 choses que vous ne saviez pas sur Raven

WWE

Qu’en est-il de lui? Et Raven? L’un des esprits les plus respectés de l’histoire de la lutte professionnelle moderne, l’ancien Johnny Polo a joué un rôle majeur dans la WCW, la WWE (puis la WWF) et l’ECW dans les années 90 et au début des années 00, menant stable après stable des inadaptations à la médiocrité de la carte médiane. Peu importe quelle promotion Attitude Era était votre préférée, Raven figurait sur votre écran à un moment donné.

Avance rapide jusqu’à la journée actuelle et l’homme lui-même a même été sur AEW Dynamite après des années d’apparition dans TNA et ROH. À bien y penser, quelqu’un a-t-il été aussi omniprésent dans la lutte professionnelle moderne que Raven? C’est comme si l’ancien champion ECW était devenu un peu trop obsédé par son slogan «Qu’en est-il de Raven?».

L’homme derrière le personnage est l’un des esprits les plus respectés dans le domaine de la lutte professionnelle, même si ses manières légèrement peu orthodoxes ont frotté quelques personnes dans le mauvais sens. Est-il l’Exalté? Le temps nous le dira, mais il y a beaucoup à découvrir sur cette légende légitime des temps modernes.