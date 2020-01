10 choses qui doivent arriver

WWE

Les célébrations d’après-match entre les lutteurs et les fans de NXT se sentiraient comme un “ Bro’-mance ” si Matt Riddle choquait le monde et éliminait Brock Lesnar du Royal Rumble de dimanche. Cela, avec d’autres surprises, rendrait le Rumble mémorable, mais cela n’a pas besoin de se produire si la WWE n’est pas tout à fait prête à appuyer sur la gâchette de Riddle. Il y a d’autres choix.

D’autres choses doivent cependant arriver.

Il n’y a pas moyen de contourner ce problème: ce paiement à la séance est essentiel. Si le Rumble doit être le véritable point de départ du “ Road To WrestleMania ”, il doit alors s’agir d’un biggie. La WWE doit mettre les choses en place pour les mois à venir et donner quelques indices sur ce qui se passe en avril. Dans le même temps, ils doivent également garder à l’esprit que la Chambre d’élimination est prévue pour le 8 mars, et ils ne peuvent pas non plus laisser ce froid.

Il n’y a pas de place pour s’inquiéter de l’impact de ces événements de match de gadget mal programmés sur les affaires en ce moment; La WWE ne peut que se concentrer sur le fait de rendre Rumble digne d’intérêt, la mise en place des matchs de Chamber et ‘Mania à venir et sur le rachat d’une superstar pour sa première tentative infernale de gloire babyface il y a de nombreuses lunes …