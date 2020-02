10 choses qui doivent arriver

WWE

C’est ici, les gens. C’est enfin là!

La prochaine spéciale saoudienne est presque sur nous, et d’innombrables fans sont prêts à être ravis par quatre à cinq heures (minimum) d’action de la WWE à Super ShowDown. En réalité, un grand nombre de personnes souhaitant que la WWE soit investie préféreraient que cet événement ne se déroule pas du tout, et pas seulement en raison de l’inconfort politique avec l’emplacement.

C’est la première fois que la société a organisé l’un de ces spectacles de stade saoudiens juste avant l’apparat de WrestleMania, et il n’est pas exagéré de dire que la carte ronge une partie du lustre de “ Mania ”. Des attractions à temps partiel comme Goldberg et quelques matchs dignes de Tampa sont à l’affiche plus d’un mois plus tôt en Asie occidentale; La WWE ne peut pas échapper au fait que beaucoup de ses fans détestent cela.

Est-ce que le spectacle sera le genre que vous vous donnerez pour coup sûr? Non, probablement pas, mais (comme avec la plupart des autres spéciaux “argent du sang”) ce n’est pas non plus une cause perdue. Il y aura du plaisir dans la chaleur torride de Riyad, et la WWE doit encore s’assurer de faire attention à la réservation.

Après tout, c’est la saison de WrestleMania. Rappelles toi?