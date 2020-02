10 choses qui doivent arriver

AEW

Au moment où Revolution débute ce samedi, AEW aura écoulé 112 jours complets depuis son dernier paiement à la séance. Comparez cela au calendrier chargé d’événements importants de la WWE (Royal Rumble et WrestleMania) entrecoupés de moins importants (Super ShowDown et Elimination Chamber) et le contraste entre les deux approches de la promotion devient clair.

Contrairement au calendrier non-stop de Vinnie Mac, AEW aime que ses supers-shows aient un peu de marge de manœuvre, et ils connaissent la valeur de rendre chacun significatif pour les fans.

C’est également le dernier arrêt à la carte avant cette deuxième spéciale Double Or Nothing le 23 mai; ce spectacle sera traité comme un anniversaire spécial pour la société, et ce sera sans aucun doute le plus grand événement d’AEW à ce jour. Où se situe alors la Révolution? La réponse est assez confortable. Plusieurs délices vous attendent ce week-end.

Afin de faire de Revolution un succès, AEW doit réserver les changements de titre, les add-ons de stipulation, les rythmes significatifs du scénario et formater correctement la carte elle-même. Ils seraient également sages de faire quelques choses que la WWE hésite à faire ces jours-ci.

Ils sont l’alternative pour une raison …