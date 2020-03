10 choses qui doivent arriver

WWE

Comment les puissants sont tombés.

Il y a eu un moment dans l’histoire de la WWE où le concept d’Elimination Chamber était là-haut avec Hell In A Cell et Money In The Bank, l’un des meilleurs gadgets en cours. La décision de transformer ces idées en spectacles autonomes a régulièrement dilué leur importance au fil des ans, mais la Chambre peut encore être utile dans les bonnes circonstances.

Réserver une carte avec deux combats de chambre, dont aucun n’implique la WWE ou le titre universel, n’est guère une bonne utilisation du gadget de 18 ans. C’est ce qui se passe ce dimanche. Un match de chambre est pour les titres SmackDown Tag-Team, et l’autre déterminera l’adversaire du championnat Raw féminin de Becky Lynch pour WrestleMania 36.

Comme toujours, il y a des points lumineux et il y a un moyen pour la WWE de transformer cette médiocrité en quelque chose qui mérite d’être regardé. Pour ce faire, ils devront commencer à raconter des histoires plus intéressantes avec certaines des équipes de tag, aligner un autre match ‘Mania et donner à un homme un frottement de superstar d’une légende.

Voici tout ce qui doit arriver à Philly …