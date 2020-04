10 choses qui doivent arriver

WWE

C’est presque là, les amis.

Bien que mars semble être le mois le plus long de l’histoire humaine récente, le mois d’avril audacieux est là pour donner à chacun une pause dans le drame de la vie réelle au moyen de deux nuits délicieuses de WrestleMania. Même ceux qui ne sont pas typiquement dans le produit de la WWE toute l’année doivent saliver à l’idée d’un répit de wrasslin en ce moment.

À travers tous les chats viraux qui consomment la vie quotidienne et tous les problèmes de production que le drame a amenés à la porte de la promotion, la WWE doit mettre un week-end à retenir. C’est leur chance de montrer que la lutte professionnelle / le divertissement sportif / quel que soit le fudge qu’ils veulent appeler peut donner le sourire aux visages et donner à tout le monde de quoi parler en plus de la crise sur les réseaux sociaux.

Le “ Road To WrestleMania ” a parfois été instable, mais il y a encore quelques matchs savoureux qui peuvent laisser les gens ronronner après. Il est temps de changer de titre, de ressentir de bons résultats et tout ce que cette entreprise a à offrir en termes de production.

Le succès de WrestleMania 36 et la santé mentale de ceux qui souffrent d’ennui à la maison en dépendent …