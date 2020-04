10 choses qui se passeront dans NXT avant 2021

NXT a toujours été la marque de programmation WWE la plus divertissante depuis des années. Ce n’est pas seulement à cause de son excellente série de matchs 5 étoiles, mais aussi à cause de sa réservation imprévisible. Les fans sont régulièrement sur leurs gardes avec des rebondissements dans les querelles imbriquées qui se déroulent chaque semaine.

Alors que la plupart peuvent deviner ce qui va se passer dans une édition hebdomadaire de Raw ou SmackDown, peu de gens peuvent vraiment prédire ce qui se passera le mercredi soir. Et pendant les périodes troublées du monde, la marque est encore plus imprévisible, les blocages provoquant une liste tendue, ce qui signifie que des stars moins connues sont recherchées pour des rôles plus importants. Par exemple, qui se serait attendu à ce que Dexter Lumis de toutes les personnes soit inséré dans une querelle au niveau de l’événement principal? Cet écrivain ne l’a certainement pas fait.

Avec l’introduction d’AEW et de leur programme hebdomadaire Dynamite, diffusé directement contre eux, NXT a intensifié son jeu encore plus que d’habitude, dans le but de gagner la bataille des classements. La réservation récente, pour les fans, n’a été qu’une conjecture, car le produit a été présenté comme imprévisible, ce qui en fait un téléviseur incontournable. Il y a tellement de résultats différents qui peuvent se produire chaque mercredi soir. Mais cela ne nous empêchera pas d’avoir un coup de couteau et de faire des prédictions sur ce qui va se passer.