10 choses sur lesquelles l’agression sans pitié de la WWE devrait se concentrer

La première série de Ruthless Aggression a pris fin sur WWE Network. Au début, cette série avait un sacré potentiel, car beaucoup de choses se sont produites – dont beaucoup sont considérées comme des faits saillants majeurs de l’industrie – pendant cette période.

Alors que la série discutait de la disparition de la WCW, la toute première marque divisée et faisait allusion à des méthodes pour maintenir le nombre d’audience, elle a raté la marque sur plusieurs épisodes. Plutôt que de se concentrer sur des informations générales sur l’ère dans son ensemble, il a plutôt consacré des programmes à des lutteurs et à des factions individuels, et cela ne semblait pas nécessaire pour une émission sur une période spécifique de la lutte.

Non seulement cela, mais la WWE est apparue comme trop auto-protectrice avec leur histoire révisionniste. Bien qu’ils aient admis être entrés dans une période de stagnation et de diminution de l’audience, ils semblaient également masquer de nombreux points faibles. Cependant, ce sont ces points faibles qui rendent l’ère de l’agression sans pitié si intéressante. C’est l’après-guerre où les choses se règlent et où de nouvelles bases sont posées. Ce n’était pas si mal, et certains des véritables points positifs du produit d’aujourd’hui ont été introduits pour la première fois à cette époque. Il doit être acceptant, ouvert et honnête.

S’il doit y avoir une deuxième série, ce sont des sujets sur lesquels elle devrait se concentrer.