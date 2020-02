10 classiques oubliés de la carrière de l’Undertaker à la WWE

Tout au long de sa carrière de trois décennies à la WWE, The Undertaker a offert à la société et à ses fans certains des plus grands matchs de l’histoire de la lutte professionnelle.

Oui, au début, il était quelque peu limité par son gadget de type zombie car cela l’empêchait de faire quoi que ce soit qui n’avait pas automatiquement appuyé sur le bouton de ralenti, mais comme il s’adaptait avec le temps, les entraves de ce gadget desserré et il a commencé à produire de bonnes et plus tard, de grandes offrandes.

Si vous deviez choisir “ Le plus grand match de The Phenom ”, une abondance de classiques viendrait sans aucun doute à l’esprit, et sur cette liste seraient les goûts de ses deux affrontements WrestleMania contre Shawn Michaels (ainsi que leur affrontement en 1997 dans Hell In A Cell) , les trois guerres de Mania contre Triple H, ses batailles de titre mondial avec Batista et son chef-d’œuvre de lutte contre Kurt Angle.

Cependant, dans une carrière avec autant d’offres exceptionnelles que The Undertaker, il n’est pas rare que des concours légèrement moins parfaits (mais toujours excellents en soi) se perdent dans la mêlée. Dans cet esprit, réfléchissons à certains des joyaux oubliés du Deadman.