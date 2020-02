10 combats UFC qui pourraient bientôt battre des records

L’UFC de Dana White semble devenir plus grand et plus divertissant de minute en minute.

Les arènes sont devenues des stades. Les talents sont devenus des mégastars. Les achats PPV sont devenus astronomiques.

Ainsi, lorsque vous additionnez tout cela, l’idée que des enregistrements soient fréquemment battus devient inévitable. Cependant, il existe certains enregistrements UFC qui, en un coup d’œil, peuvent avoir placé la barre trop haut.

Actuellement, le taux d’achat PPV UFC le plus élevé s’élève à 2 400 000 achats – un record établi par Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en 2018. La deuxième place arrive à «seulement» 1 600 000 achats pour McGregor contre Nate Diaz II. Un autre combat a-t-il une chance de se rapprocher de ce repère exceptionnel ou peut-être même de le dépasser?

Un événement peut-il dépasser le record de fréquentation de 57127 établi par l’UFC 243 en 2019?

Quelqu’un pourrait-il être sur le point de battre le record de titres détenus dans la plupart des divisions?

Verrons-nous un nouveau plus jeune champion de l’UFC couronné?

Toutes ces questions peuvent très bien recevoir une réponse plus tôt que vous ne le pensez.

2019 a été l’année la plus réussie de l’UFC, mais avec le retour du Mac, plus d’étoiles montantes que vous ne pouvez secouer et une entreprise qui se développe mondialement chaque jour, vous pouvez parier que les records sont sur le point d’être complètement effacés une fois de plus.