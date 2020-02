10 combattants les plus équilibrés de l’UFC 2020

Lorsque l’UFC a invité des combattants du monde entier à se tester les uns contre les autres au début de l’entreprise, la plupart de ces stars se sont présentées à l’émission avec une discipline spécifique qu’elles avaient passé la majeure partie de leur vie à maîtriser.

Tout cela était bien beau et les événements ont définitivement tenu la promesse d’un mélange d’arts martiaux, mais cela a eu tendance à conduire à des expositions unilatérales. Par exemple, lorsque le lutteur de sumo Teila Tuli s’est retrouvé face à face avec le boxeur Savate Gerard Gordeau à l’UFC 1, disons simplement que Tuli n’était pas bien équipé pour une telle occasion.

Comme le sport a commencé à évoluer, le terme «artiste martial mixte» a commencé à prendre un tout nouveau sens. Pour réussir dans ce nouveau monde courageux, vous ne pouvez pas simplement être un expert dans la discipline que vous avez choisie. Vous deviez ajouter plus de couches à votre jeu et incorporer différents styles et techniques afin de réussir à annuler l’adversaire auquel vous étiez confronté.

En 2020, nous sommes maintenant à un stade où la plupart des combattants de l’UFC pratiquent plusieurs arts martiaux. Cependant, certains combattants sont devenus si incroyablement bien équilibrés qu’il est presque impossible de déterminer quelle compétence est leur plus forte.

Alors, admirons à quel point ils sont bons …