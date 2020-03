10 combattants MMA qui sont devenus des lutteurs professionnels

Avec Ronda Rousey, Shayna Baszler et Matt Riddle qui réussissent tous à la WWE, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un artiste martial mixte en transition vers la lutte professionnelle. Il suffit de regarder les dernières nouvelles selon lesquelles l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Tito Ortiz, a été vu s’entraîner au WWE Performance Center pour savoir à quel point les mondes de l’UFC et de la WWE se sont rapprochés ces dernières années.

Après tout, le MMA et la lutte professionnelle ont une lignée partagée au Japon, et de nombreuses qualités requises pour réussir en tant que tirage à la carte dans les plus hauts niveaux de MMA sont bénéfiques pour devenir une star dans le cercle carré.

Bien qu’il ait été plus courant dans le passé pour les lutteurs de passer aux sports de combat, ces dernières années, il y a eu des cas de plus en plus fréquents de combattants allant dans l’autre sens et changeant de cage pour l’anneau. (D’accord, parfois le MMA est dans un ring et la lutte professionnelle est dans une cage mais vous comprenez ce que je veux dire.)

Ces gars-là ont échangé leurs gants contre des gadgets dans l’espoir de réussir dans le monde de la lutte professionnelle.