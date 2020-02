10 débuts de lutte qui ont tout changé

WWE

“Ils” disent que les premières impressions (comme dans la vie) sont tout dans la lutte professionnelle, et “ils” ont raison, mais que faire si ces premières impressions ont également des effets d’entraînement au-delà de la personne qui fait ses débuts? Et s’ils étaient si révolutionnaires, si en avance sur leur temps et si percutants qu’ils ont tout changé sur leur chemin, brisé la boussole de lutte en morceaux et tracé une nouvelle voie à suivre pour les autres?

C’est arrivé bien plus que vous ne le pensez dans les annales de la lutte professionnelle.

Tout le monde aime les bons débuts. Si le personnage a de la crédibilité à venir, le battage médiatique a été bien travaillé au préalable et que la première apparition réelle se révèle mémorable, alors il peut totalement bouleverser une promotion de toute façon. Ajoutez des conséquences savoureuses autour de ce début et vous êtes sur un gagnant.

Le signe d’un bon début est l’impact. Le signe d’un grand est l’émergence d’autres événements à cause de cela, et c’est le cas pour chacun d’entre eux détaillé ici. Ce sont les modificateurs du jeu, même s’ils ne savaient pas qu’ils s’appelleraient ainsi à l’époque.

Les premières impressions avec des séquelles durables sont les meilleures …