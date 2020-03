10 employés de la WWE humiliés dans les airs

Réseau WWE

Vince McMahon aime une bonne liquidation.

Il n’est pas le seul, en toute justice. La lutte professionnelle en général est une activité traditionnellement joculaire qui promeut le comportement sophomorique et le porte comme une sorte d’insigne d’honneur à l’échelle de l’industrie. À un certain niveau, cela est compréhensible, car les lutteurs s’ennuieraient probablement s’ils ne se moquaient pas des coulisses ou ne l’utilisaient pas pour remplir leurs nombreuses heures passées à s’asseoir dans les aéroports, à voyager en voiture et à attendre.

Des farces innocentes, des rires partagés et de l’humour juvénile entre pairs sont une chose, mais c’est une perspective complètement différente lorsque l’entreprise elle-même commence à arracher les p * s des employés devant des millions de personnes à la télévision. Comme l’histoire l’a montré, c’est une autre tactique de McMahon – le chef de la WWE ne peut pas avoir assez d’humiliation (même mineure), et cela ne changera peut-être jamais.

Parfois, cet embarras est déguisé en entreprise ou expliqué comme mérité en raison de la façon dont un artiste a agi lorsqu’il était sous contrat. Alors, enroulez un et tous. Bienvenue dans le désir incongru du V-man de se moquer de n’importe qui, même quand cela divertit exactement personne d’autre que lui …