10 énormes éboulements entre lutteurs et bookers

Une vieille tendance a refait surface dans le sillage d’une concurrence renouvelée.

Avec l’équilibre des pouvoirs entre le travailleur et la direction rétabli dans une certaine mesure – les talents de la WWE ont désormais la possibilité de gagner beaucoup d’argent ailleurs, et n’ont plus à accepter une créativité désastreuse ou sans direction – divers rapports ont fait état de plusieurs de ces talents qui prenaient leur balle et s’en allaient Accueil. Ou, pour utiliser la terminologie correcte au-delà de la bulle de la WWE, en exerçant leur droit légal en tant que sous-traitants indépendants, en réponse à quoi la WWE leur dit de f * ck off parce qu’ils ont exponentiellement plus de ressources. Le canon à billets Young Bucks a plus dans la chambre que le pistolet fumant en ce qui concerne le système juridique américain.

Les différends vont de polis à presque comiques. Luke Harper a tenté de s’échapper en écrivant une lettre sincère “Ce n’est pas toi, c’est moi” sur Twitter. La WWE est simplement apparue hors ligne pour Harper sur MSN Messenger. Le Revival était si chaud qu’ils ne pouvaient même pas attendre pour retirer leur équipement. Taynara Conti se leva et marcha, prenant peut-être l’ancienne route J E, haha, double F en tenant NXT pour de l’argent.

Où est la rage? Les procès? La couverture désastreuse de la presse grand public?!

C’est un domaine dans lequel la lutte valait mieux “à l’époque” …