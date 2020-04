10 énormes moments de lutte qui se sont déroulés au silence

Lorsque les gens pensent aux plus grands moments de l’histoire de la lutte, il s’agit généralement d’arènes bondées faisant énormément de bruit alors qu’elles encouragent et huent les grapplers exposés.

Sérieusement, pensez à votre match ou moment de lutte pro préféré. Il y a de fortes chances que ce soit une réponse enragée, passionnée et forte de la foule qui l’entoure. Le fait est que ce n’est pas nécessairement toujours le cas, et il y a effectivement eu des moments monumentaux qui se sont déroulés dans le silence.

Que ce silence soit dû à des circonstances forcées, à des émotions choquées ou même à une perplexité confuse, un environnement sans bruit peut parfois être tout aussi percutant et efficace qu’un rugissant et rampant. De vieux dictons tels que le silence sont dorés, que le silence peut être assourdissant, et moins c’est plus sont tous absolument vrais – et c’est quelque chose qui a été vu à de nombreuses reprises dans le monde de la lutte au cours des décennies.

Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte qu’une situation était en fait silencieuse à l’époque, et vous n’avez peut-être même pas pleinement apprécié la puissance d’un lieu silencieux à certains moments vraiment importants de l’histoire. Donc, cela étant dit, voici dix immenses moments de lutte qui se sont déroulés pour un silence complet et absolu.