10 énormes prédictions de la révolution AEW que vous devez savoir

AEW

Revolution, le tout dernier pay-per-view d’Elite Wrestling, sort ce samedi soir (29 février), alors que la promotion apporte une carte chargée à la Wintrust Arena de Chicago à la suite d’une reprise créative notable en 2020.

La programmation montre la force de la course post-Noël d’AEW. Certains de ces matchs sont en préparation depuis des mois et même ceux qui ne sont pas venus à travers une narration intelligente et engageante. Kris Statlander contre Nyla Rose est peut-être la seule exception à cela, avec le match réservé après un bref face à face sur Dynamite, mais le challenger a tout de même gagné sa place en remportant trois victoires d’affilée. “Les gains et les pertes comptent”, etc.

La révolution devrait également être le test le plus vrai de la puissance de tirage PPV d’AEW, étant donné l’acclamation quasi universelle que Dynamite a récemment attirée. Full Gear a marqué entre 90 000 et 100 000 acheteurs en novembre. L’émission de samedi a bénéficié d’une construction plus solide qui devrait, en théorie, se traduire par de meilleures affaires, bien qu’il y ait une chance que AEW ait simplement une base de fans fidèles d’environ 100000 fans qui achèteront l’émission à chaque fois indépendamment de la télévision. Nous saurons quand les chiffres seront publiés.

D’ici là, jetons des prédictions sur Jon Moxley contre Chris Jericho, Cody contre MJF, The Young Bucks contre Page et Omega, et tout le reste …