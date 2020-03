10 énormes stars de la WWE en danger de manquer WrestleMania 36

WWE / Bernard Gagnon [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

WrestleMania (si cela arrive même) est maintenant dans moins d’un mois. Malgré le reste de 2020, comme une série de vaches laitières sans gorm à l’extérieur d’une fenêtre de train, le plus grand papa de la scène de la WWE a l’impression qu’il a été “au coin de la rue” depuis que la musique d’Edge a frappé pendant The Rumble, avec rarement peu de choses depuis pour vraiment mettre la course d’impulsions.

Avant de commencer, ce n’est pas ce que Goldberg a battu The Fiend. Cela a juste augmenté votre tension artérielle.

L’année dernière, le défilé de chapiteaux de la WWE s’est déroulé confortablement au-delà de la barre des huit heures, avec des fans présents à l’événement principal, priant pour une mort rapide plutôt que pour le moment historique de fabrication d’étoiles dont ils avaient rêvé pendant près de six mois auparavant. “Ils ne peuvent plus jamais faire un spectacle aussi longtemps”, avons-nous tous dit, alors qu’ils passaient le reste de 2019 à gonfler encore plus la liste.

Ainsi, avec le compte à rebours, cinq matchs déjà réservés et trois autres qui n’attendent que le timbre, il reste encore une énorme partie de la liste avec absolument rien à faire. Oui, ils rempliront tous les Battle Royals, mais pour des raisons de contenu décent, je ne compte absolument pas ceux-là.

Cela s’appelle le pré-spectacle pour une raison.