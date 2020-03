Lorsque l’homme le plus bien documenté de l’histoire des interviews s’est assis en face de Tony Yayo en mars 2015 avec un champ d’ailes de poulet extrêmement chaudes devant eux, peu de gens auraient pu imaginer que Hot Ones deviendrait le pilier de la culture pop. aujourd’hui.

Pourtant, nous sommes ici en 2020 avec le spectacle bien dans sa 11e saison avec une gourmandise de stars du sport, d’acteurs emblématiques et de sensations pop ayant tous essayé de renverser le mur de feu qui repose entre eux et le toujours cool Sean Evans.

Bien qu’il y ait sans aucun doute eu plus de dix épisodes remarquables à cette époque, il y a, cependant, dix entrées que vous DEVEZ regarder pour comprendre à quel point un concept étonnamment brillant est le véritable spectacle de l’interview à chaud de Hot Ones.

Chefs de renommée mondiale, Mancs nonchalants, serpents à sonnettes du Texas et mèmes à gogo, cette belle sélection a le lot.

Alors, installez-vous, sortez ces ailes du four et assurez-vous de vous adonner à ce “ Last Dab ” sacré pendant que nous nous promenons dans le passé et revisitons 10 épisodes chauds que vous devez regarder.