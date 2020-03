10 erreurs majeures de réservation que la WWE a déjà commises avec WrestleMania 36

Nous sommes à un peu plus d’un mois de WrestleMania, et si vous n’êtes pas trop enthousiasmé par Showcase of the Immortals de cette année, vous n’êtes pas seul. Avec la carte qui commence à prendre forme et beaucoup de rumeurs font le tour de ce que la WWE a exactement prévu, disant que le tout semble un peu terne se sent certainement quelque peu approprié.

Le Super ShowDown de la semaine dernière a apporté de grands changements aux plans de WrestleMania de la société, et avec SmackDown, il y a deux matchs de chapiteau avec peu ou pas de construction et un PPV Elimination Chamber qui semble entièrement manquable, il est clair que cette route vers le Show of Shows est plein de trous de pot … et mauvaise réservation!

WrestleMania pourrait nous surprendre tous, mais dans l’état actuel des choses, d’énormes erreurs ont été commises qui indiquent qu’il ne fait rien d’autre. Au lieu de cela, il semble que la WWE soit plus préoccupée par le retour de la série à Hollywood en 2021, et il y a déjà des rumeurs sur tout, de Dwayne “ The Rock ‘Johnson à Ronda Rousey, faisant leurs retours sur le ring là-bas.

Le temps nous le dira, mais des scénarios absurdes aux choix de match douteux et aux décisions indéniablement choquantes qui n’auraient jamais dû se produire, ce sont les erreurs de réservation que la WWE a déjà commises en ce qui concerne ce WrestleMania …