10 étoiles de la WWE faisant des moments qui n’ont rien changé

On pourrait penser que faire des stars pour l’avenir se classerait assez haut sur la liste des choses à faire de Vince McMahon afin de garder son chéri WWE à flot. Après tout, les goûts de Brock Lesnar et même AJ Styles se dirigent rapidement vers la fin de leurs courses au sommet, de sorte que la prochaine génération doit être amorcée et prête à combler ces taches.

Pourtant, maintes et maintes fois, la WWE a présenté un manque total de vision en termes de création de talents pour devenir la prochaine grande chose, et nous sommes maintenant confrontés à un avenir où les superstars dans la veine de “ Stone Cold ” Steve Austin et The Rock semblent de moins en moins susceptibles de sortir d’un tel système mal géré.

Ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas eu amplement l’occasion de créer les stars de demain!

Tout au long de l’histoire de la société, des artistes de haut niveau ont produit des moments qui suggéraient qu’ils étaient les prochains à prendre d’assaut la WWE, seulement pour que cet élan soit interrompu en raison d’une réservation absurde ou d’une perte d’intérêt pour ledit artiste.

Vous espérez toujours le meilleur quand une nouvelle star est mise à l’honneur, mais souvent ces évasions passionnantes sont fugaces et le morne statu quo est rapidement rétabli.

Voici un rappel de quelques-uns de ces cas frustrants …