10 étoiles de match pour le Super ShowDown de la WWE 2020

Vous savez, ils vous ont dit que cela allait arriver.

Ils ont dit dans la construction que Ricochet n’avait aucune chance, il était trop petit, il aurait besoin d’un miracle pour gagner. Paul Heyman vous a informé de son avertissement de spoiler. Goldberg a carrément dit dans la version que les astuces psychologiques du Fiend n’allaient pas fonctionner sur lui. Le démon était le suivant, dit-il. Vendredi dernier, il l’a arraché de ses chaussures de clown f * cking. Goldberg ne célèbre pas de longs matchs qui flattent ses adversaires. Tout était prédit.

Les vainqueurs de matchs gantelet assez turgescents ne sont pas ceux annoncés avant et autorisés pour la compétition dans le match lui-même. Tu sais ça. Tu devrais le savoir. Seth Rollins a remporté un match auquel il n’était pas impliqué il n’y a pas si longtemps. Cela s’est produit à nouveau à Super ShowDown, car bien sûr, cela s’est produit. La WWE répète rituellement les mêmes finitions et les mêmes erreurs et que Dieu vous bénisse tous, tout comme Kevin Owens, vous continuez simplement à vous battre. Vous avez plus d’endurance que Cain Velasquez, qui, soit dit en passant, va bientôt revenir et écraser WALTER ou quelque chose du genre.

Et tu n’as pas écouté.

Tu n’écoutes jamais.

Vous regardez la mauvaise entreprise.

Vous regardez la mauvaise entreprise depuis deux décennies.

Vous souffrez du syndrome de Stockholm.

Et c’est vraiment drôle.