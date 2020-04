10 étoiles qui se sont fait déchirer après avoir quitté la WWE

La WWE est connue depuis longtemps comme le lieu où les garçons et les filles costauds viennent faire du wrasslin ‘.

En regardant en arrière dans l’histoire de l’entreprise, il est assez difficile de contester que ce soit le cas.

Être déchiqueté n’est pas seulement quelque chose que vous pouvez décider de faire un matin et de le faire avant la fin de la semaine. Cela prend des heures et des heures de greffe dure dans la salle de gym et un focus laser sur ce que vous mettez dans votre corps à tout moment … j’entends par là la nourriture, espérons-le pas l’autre chose plus illégale.

Donc, même si une star moderne de la WWE voulait transférer une partie de ce poids supplémentaire et ciseler son physique dans une œuvre d’art moderne, souvent elle n’a tout simplement pas le temps ni l’énergie de s’engager dans sa transformation en raison de son travail acharné par le programme de la WWE tristement célèbre.

Une fois qu’un talent quitte l’entreprise, cependant, quelques espaces de son journal sont soudainement libérés et tout ce temps de déplacement / travail est bientôt remplacé par des sessions de formation ciblées et des habitudes alimentaires cohérentes.

Il est intéressant de noter ce qui aurait pu être pour certaines de ces stars si elles avaient pu prendre la forme de leur vie sous contrat avec la WWE. Pour l’instant, cependant, émerveillons-nous tous de la façon ridicule dont ces dix talents ont été déchirés après avoir quitté la WWE.