10 événements principaux de la WWE les plus ennuyeux de tous les temps

Les événements principaux devraient toujours être la meilleure partie du spectacle. Comme toute bonne histoire, vous voulez vraiment clore tout concert de catch avec quelque chose que le public adorera. S’ils sont amoureux de l’événement principal, il est plus probable qu’ils oublieront les erreurs que vous avez faites plus tôt dans le spectacle, et leur impression globale du spectacle sera bien meilleure.

La WWE comprend généralement cela, et ils mettent normalement tout ce qu’ils peuvent pour rendre leur événement principal aussi mémorable que possible. Parfois, cependant, leur cerveau semble exploser et ils proposent un événement principal qui est malheureusement exécuté, laissant simplement un mauvais goût dans la bouche de tous ceux qui regardent le spectacle.

Une mauvaise exécution est une chose, mais ce qui est vraiment exaspérant, c’est quand un événement principal est proposé au public qui est tout simplement ennuyeux. Ici, nous présentons dix cas où la WWE a absolument laissé tomber le ballon en ce qui concerne le fait de rendre leur événement principal même légèrement divertissant, et au lieu de cela, nous offrant des combats tout simplement atroces.