10 façons de sauver une franchise mourante

Jeux 2K

Si quelqu’un pense que 2K prendra un an de congé pour créer des jeux vidéo WWE à court terme, ils ont probablement besoin d’une vérification de la réalité.

Le 2K20 a peut-être été un désastre aux proportions épiques, et il a pu endommager sérieusement la relation du studio avec les clients, mais ces jeux sont toujours une grosse affaire pour la WWE. La promotion attend une sorte de nouveau jeu vidéo chaque année; s’ils ne l’obtiennent pas, ils laissent de l’argent sur la table. Il n’y a pas de place dans le train des versions annuelles pour les lacunes, sauf si elles sont planifiées à l’avance ou font partie d’une stratégie à long terme.

La vraie question que les gens devraient se poser n’est pas de savoir si 2K publiera WWE 2K21. Non, c’est comme ça qu’ils vont sauver une franchise mourante et faire la paix avec une base de fans sérieusement irrités par le produit qu’ils et Visual Concepts ont craché à la fin de l’année dernière. Le 2K21 doit offrir quelque chose de plus que son prédécesseur, et il doit être un succès.

Voici tout ce que 2K peut faire pour s’assurer que 2K21 ne se moque pas du titre de l’année dernière. Personne n’a besoin (ou ne devrait vouloir) d’un autre échec absolu qui n’est bon que pour remplir l’espace sur les listes des “ pires jeux ” partout …