10 façons dont AEW a révolutionné la lutte professionnelle

All Elite Wrestling n’est pas une entreprise de lutte professionnelle parfaite.

Le classement des victoires / défaites résiste à l’examen, mais il s’agit principalement d’une estimation, et peut-être généreusement. La définition d’une victoire de “qualité” est floue, et le fait qu’elle se limite à un top cinq ne nous dit pas nécessairement ce que nous n’avons pas appris en prêtant attention aux meilleurs programmes. C’est un joli rappel visuel qui met en avant l’aspect autrement insaisissable de “ligue” qui nous avait été promis dans le communiqué de presse original de TNT. Elle se limite à la présentation de l’entreprise; la lutte est la lutte et les rancunes et les propos trashs le conduiront toujours, mais AEW pourrait et devrait peut-être utiliser le classement des victoires / défaites comme un dispositif narratif. Un plongeon traçable dans la forme pourrait obliger un lutteur désespéré et décoloré à tourner le talon, par exemple. Cette sensation sportive réelle fait défaut, pas qu’il n’y ait pas assez pour différencier AEW comme une véritable alternative.

La division féminine ne garantit toujours pas le descripteur Elite. Le manque de concentration est le plus accablant; limité à un segment par semaine, la plupart des semaines, il est incroyablement difficile pour un acte de créer un élan. Il y a une qualité presque paternelle à votre tour confuse par un autre problème d’arrêt / démarrage provoqué par la planification des journaux intimes du talent.

Ce n’est pourtant pas loin, tant par la restauration que par la révolution …