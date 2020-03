10 façons dont la WWE est complètement méconnaissable il y a seulement un an

Don Henley a estimé que tout pouvait changer dans une Minute de New York, telle est l’effervescence constante de la ville et sa capacité à ressembler et à se sentir comme le centre de l’univers entier. La visiter, c’est comprendre pourquoi Vince McMahon était si marié avec elle lors de la promotion de WrestleMania 35 malgré le retour de l’événement au Metlife Stadium dans le New Jersey.

Lorsque le lieu a accueilli le “ Show Of Shows ” pour la dernière fois, McMahon a demandé à son peuple de monter une statue de la liberté au sommet du ring et de créer sans doute le meilleur décor de l’histoire de l’événement. Cette fois-ci, la mise en page n’était pas aussi élaborée mais l’approche thématique était exactement la même. Un Trump Plaza à double tête, ce n’était absolument pas – c’était New York, copain de New York.

Un terrain de taille similaire a accueilli SummerSlam en 1992 alors que la WWE a vendu Wembley Stadium pour le “SummerSlam que vous pensiez ne jamais voir!”, Mais le “ Grandaddy Of ‘Em All’ ‘de cette année ne pouvait pas être plus éloigné de cette présentation. Se déroulant dans le Performance Center vide, ce sera le “WrestleMania que vous ne pouvez pas voir”, à tel point que la société n’a pas eu d’autre choix que de fouetter des t-shirts autoréférentiels annonçant le fait.

Bien sûr, cela était une réalité complètement au-delà même de l’emprise puissante de McMahon, mais tous les changements massifs ne peuvent pas être imputés aux événements mondiaux …