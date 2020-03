10 façons dont la WWE peut encore récupérer WrestleMania 36

WrestleMania devait avoir lieu le 5 avril 5 2020, au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Cependant, les récents événements mondiaux signifient que le plus grand spectacle de la WWE de l’année a maintenant été déplacé de cette grande scène vers un entrepôt vide: le WWE Performance Center.

La WWE avait l’intention de le réaliser, mais avec des mesures strictes de distanciation sociale appliquées (interdiction des rassemblements de grands groupes), le spectacle se déroulant comme prévu était toujours peu probable. Même Disney World a été contraint de fermer ses portes à Orlando, et une interdiction de voyager aux États-Unis signifie qu’un grand nombre de fans ne pourraient pas y assister quoi qu’il arrive.

La WWE a tenu RAW, SmackDown et NXT dans un Performance Center vide, et avec des affirmations selon lesquelles il y avait un “plan d’urgence” en place, la vitrine des Immortels y était apparemment. C’est une perspective assez désastreuse pour le plus grand événement de l’entreprise de l’année, mais il existe encore des moyens de le sauver.

C’est ce que nous examinons ici alors que nous explorons certaines alternatives que la WWE pourrait encore explorer, et comment celles-ci pourraient finalement contribuer à sauver le Show of Shows!

C’est un moment étrange d’être un fan de lutte, c’est sûr, mais WrestleMania va, espérons-le, égayer ce qui se révèle être une période difficile pour tout le monde …