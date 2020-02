10 façons dont la WWE peut renverser ses problèmes de classement

Les classements de la WWE sont en baisse. Au cours des quatre dernières années, les chiffres de RAW ont chuté de plus de 40% et malgré les points lumineux étranges ici et là (généralement pour les spectacles de retrouvailles spéciaux mettant en vedette des superstars de l’ère Attitude), il ne semble pas qu’ils vont rebondir bientôt.

Les chiffres de SmackDown ne sont pas beaucoup meilleurs car ils ont considérablement diminué depuis le début de l’émission sur FOX et la marque bleue n’atteint pas des classements beaucoup plus élevés que RAW bien qu’elle soit sur la télévision en réseau plutôt que sur le câble. NXT, quant à lui, est de retour à être battu par All Elite Wrestling: Dynamite sur une base hebdomadaire après ce coup de pouce de Survivor Series l’année dernière.

Comme si cela ne suffisait pas, la WWE se débat dans la tranche démographique clé 18-49 et a un public relativement âgé, ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir. Compte tenu de tout cela, quelque chose doit évidemment changer.

Il n’est pas trop tard pour que la WWE change les choses et même si cela va prendre un certain temps, il existe des moyens pour que les classements augmentent et puissent revenir où ils étaient il y a quelques années à peine. Ici, nous explorons 10 façons dont le géant du divertissement sportif peut se remettre de ses problèmes de notation actuels et améliorer considérablement le produit dans le processus.