10 façons dont Paul Heyman a changé WWE Raw

Le 27 juin 2019 a été une journée de choc pour les fans de catch.

Après des décennies où Vince McMahon a refusé de céder tout semblant majeur de contrôle créatif de la WWE, la nouvelle de gauche a révélé que McMahon avait embauché Paul Heyman en tant que directeur exécutif brut et Eric Bischoff en tant que directeur exécutif de SmackDown. Vince aurait toujours le dernier mot sur toutes les décisions, mais Heyman et Bischoff devaient se voir accorder un niveau d’autorité et de liberté rarement vu au sein de la WWE.

Les choses n’ont peut-être pas fonctionné pour Eric Bischoff – qui aurait une tasse de café dans son rôle respectif – mais l’ancien chef de l’ECW, Heyman, est toujours le directeur exécutif de Raw à ce jour. Et plus important encore, Raw a été, osons-le dire, «bon» ces derniers mois.

Pendant longtemps, Raw a toujours été un slog d’un spectacle à passer. Alors que les dernières années avaient été gentilles avec le public de SmackDown, le public de Raw a été soumis à une émission terne et morne de trois heures qui était devenue douloureuse à regarder – d’où la raison pour laquelle l’appel radical a été lancé pour élever Heyman dans une position de pouvoir.

En réfléchissant à l’époque de Paul Heyman en charge de la marque rouge, voici dix façons dont Heyman a changé WWE Raw.