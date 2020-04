10 façons dont WrestleMania 36 façonnera l’avenir de la WWE

WWE

Il est impossible d’éviter le vide de négativité entourant la version WrestleMania 36 de la WWE.

Une crise mondiale de la santé imprévue a forcé une action drastique, avec un spectacle défini par une explosion et des pièces de théâtre préparées dans un Performance Center vide, des lutteurs se retirant, des matchs abandonnés et une abondance de remplissages surgissant. Alors que la WWE fait de son mieux avec la main distribuée, la situation a créé un manque d’enthousiasme reflété par les récents chiffres d’audience de Raw et SmackDown.

Il est difficile d’être amplifié pour ces émissions mortellement calmes, en particulier lorsque vous êtes censé prendre ‘Mania comme le plus grand spectacle de l’année, bien que cet écrivain choisisse de se sentir optimiste quant à WM36 dans son ensemble.

Quelle que soit la façon dont cela se passe, le “ Show of Shows ” de cette année a beaucoup à apprendre sur la WWE à l’avenir. C’est une manie étrange et unique, que nous ne reverrons jamais. Ses ramifications potentielles s’étendent bien au-delà du samedi et du dimanche soir et bien que l’occasion d’oublier la vue d’ensemble et de se perdre dans son évasion soit la bienvenue, que cela pourrait être l’un des spectacles les plus transformateurs de la WWE depuis des décennies ne peut être ignoré.

Intégrant quelques points de la construction, décomposons le tout …