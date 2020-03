10 façons les plus étranges de lutter contre les lutteurs

Les blessures, malheureusement, font partie de la lutte. Tout comme bâcler une promo ou agacer les fans en ligne, peu importe à quel point vous essayez de les éviter, ils sont inévitables finalement … sauf si votre nom est The Miz.

Nous avons tous vu un arbitre lever les bras dans ce redoutable signal «X» à la mi-match et craindre le pire; certains lutteurs ont vaillamment soldat et terminé le match malgré une douleur sans aucun doute atroce, et d’autres ne peuvent tout simplement pas continuer parce qu’ils ont le doigt pressé.

Néanmoins, aujourd’hui, nous allons examiner les façons inhabituelles dont les artistes ont réussi à se blesser. Les mentions honorables doivent aller à Samoa Joe qui a réussi à subir une commotion cérébrale pendant le tournage d’une publicité pour la WWE, Sheamus qui s’est blessé pour de vrai tout en se blessant dans le scénario, et Barry Windham qui a été accidentellement abattu par son propre pistolet (?!).

Allant des stars qui ont réussi à se casser la cheville simplement en sortant du lit, à celles qui se sont inexplicablement blessées en se rendant sur le ring pour un match, et avec un incident que vous ne croirez franchement pas, ce sont dix des façons les plus étranges que les catcheurs ont blessé…