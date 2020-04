10 faux faits de lutte que vous croyez probablement

Par souci de clarté, un faux fait ici est soit ce qu’il est – une fausse information prouvée fausse propagée comme un fait – soit une opinion collective qui a depuis longtemps été acceptée comme un fait dans des cercles d’influence suffisante.

Pour illustrer ce point à l’aide d’un exemple, «WhatCulture Wrestling is negative» est un faux fait. Il n’y a pas de voix singulière derrière WhatCulture Wrestling, pour commencer, comme le soulignent les choses appelées lettres différentes formant ces choses appelées noms différents au bas de la page Web.

L’un des auteurs a comparé le Firefly Fun House Match au génie innovant du premier match Hell In A Cell; un autre a écrit un article intitulé ’20 Reasons WWE WrestleMania 36 Was An Absolute Blast ‘. Les deux sont ridiculisés pour un prétendu programme anti-WWE. Maintenant, nous pourrions par la suite réprimander la WWE, par exemple, pour avoir mis en danger de manière flagrante la vie de Jerry Lawler en faisant commenter le survivant d’une crise cardiaque de 70 ans sur RAW en avril 2020 – mais cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes partiaux. La WWE pourrait bien être une entreprise profondément répréhensible qui propose un produit de télévision très moyen qui ne parvient pas à maximiser sa liste impressionnante.

Et ce n’est pas la décision de Lawler. Cela ne concerne pas seulement un homme. Par extension, la WWE met en danger la vie de tous ceux avec lesquels Lawler entre en contact. Heureusement, les jeunes ont tendance à ne présenter que des symptômes bénins.

Comme ce n’est absolument pas le moment d’être un imbécile aux oreilles de tissu, commençons à nettoyer ces ventouses …