10 flops que la WWE n’aurait jamais dû réessayer

WWE.com

La série Survivor 1990 sera à jamais connue pour deux choses: les débuts de l’Undertaker et un pauvre schmuck (Hector Guerrero) sortant d’un œuf géant et dansant au amusement d’exactement personne avec “ Mean ” Gene Okerlund. La WWE a-t-elle jamais essayé ce genre de promotion? Non, non. Ils n’auraient pas osé sanglante après que The Gobbledy Gooker ait été hué hors du bâtiment.

Ainsi, ils ont répété d’autres idées sh * tty à la place.

Considérez cela comme un regard parfois léger et parfois ennuyeux sur certains des moments les plus ridicules de l’histoire de l’entreprise. Tout au long, vous vous rappellerez des angles, des concepts et des personnages si horribles qu’ils n’auraient pas dû se produire une fois, et encore moins deux fois. Pourtant, malgré le fait que les écrivains créatifs auraient dû crier: “Oh s’il vous plaît, mon Dieu, non”, ils ont dit: “Oui, recommençons” à la place et donc la WWE a continué à répéter contre tout bon goût.

Voici une question avant de plonger dans la chair de l’article: qu’est-ce que King Of The Ring, Santino Marella, Barry Windham, Luke Gallows avec une mauvaise perruque, la guerre inter-marques, les ordinateurs portables, les cages gimmicked, les sports populaires, les cascades publicitaires et ‘Taker avoir en commun?