10 fois AEW a transformé la poubelle en trésor

Dans sa célèbre et incroyable promo du 8 novembre 2019, All Elite Wrestling EVP Cody était fier de la volonté et de la capacité d ‘”écouter” d’AEW.

Ce segment verbal n’était pas tout le discours.

La première phase d’AEW Dynamite, la plupart du temps bien reçue, n’était pas sans faille, et certainement pas sans critique. La fanfaronnade changeante de paradigme était rebutante pour certains, et ils en ont informé AEW. La gestion du temps était un de ces premiers problèmes. Plusieurs matchs travaillés par les membres les moins expérimentés de la liste sont allés trop longtemps, où les matchs impliquant les meilleurs travailleurs ont duré une durée similaire, ce qui a étouffé leur propre potentiel et homogénéisé le tout. Maintenant, les matchs undercard sont plus courts, maximisant leur impact et bénéficiant du flux et du but du spectacle.

Le temps promotionnel était à une prime sur les premiers spectacles centrés sur la lutte. Les gens étaient mystifiés et mécontents que MJF et Jon Moxley n’aient pas apporté le feu. Maintenant, eux, Cody et Chris Jericho ramènent un niveau de brillance du micro non scénarisé qui n’a pas été observé de manière constante dans le courant dominant américain depuis des décennies.

Plus de personnages sont étoffés via des vignettes, dont la production sur mesure les fait passer pour des personnalités uniques. Les courts métrages artistiques de Darby Allin sont superbes – tout comme le travail de PAC avec Beyond Gorilla, qui le dépeint comme la dernière personne que l’on souhaiterait rencontrer dans ces scènes de nuit dangereuses.

AEW s’est affiné – et a résolu des problèmes beaucoup plus urgents – dans une mesure encore plus profonde …