10 fois la lutte d’impact est allée trop loin

TNA / Impact Wrestling (et habituez-vous à cette qualification constante …) a hébergé 12 supercards LockDown avant de stationner définitivement le concept en 2016.

Pour les non-initiés, LockDown était une supercard entièrement composée d’allumettes en cage. Chacun des fracas a combattu à l’intérieur de la structure en acier. Tout cela est arrivé à cause d’un arrêt sarcastique du produit dans son ensemble.

Ensuite, au sein de l’équipe créative de TNA, Dusty Rhodes a noté avec désinvolture que la société devrait simplement aller de l’avant et mettre chaque match dans une cage en acier un soir. Il s’agissait d’une observation caustique d’une dépendance excessive à l’égard des gadgets dans l’industrie au cours des années 2000 après le boom. Personne n’a ri, et le concept correspondait au désespoir de l’organisation de renverser les attentes traditionnelles juste pour détourner l’attention de la WWE en tant que norme de l’industrie. Et c’est donc arrivé.

Il y a eu également quelques événements de LockDown décents dans les années qui ont suivi. C’était un concept trop loin – bien sûr, vous ne devriez pas répéter de travailler une jambe deux fois en une nuit, sans parler d’un match en cage – mais cela parlait de l’histoire complexe de près de 20 ans de cette étrange entreprise de lutte professionnelle.

À ce jour, il reste une qualité énigmatique trop de la sortie. Et contrairement au coffre-fort tant vanté de la famille McMahon, les secrets sont là et peuvent être vus. Et par où commencer que par le squelette le plus infâme de l’entreprise …