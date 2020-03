10 fois le sang et les tripes ont rendu la lutte IMPRESSIONNANTE

L’épisode spécial Dynamite de Blood and Guts d’AEW se situe près du haut de la liste des choses que les fans de lutte doivent attendre avec impatience une fois que la situation mondiale actuelle aura explosé.

Tony Khan a annoncé le report du pseudo-WarGames le week-end dernier, affirmant que “le temps et les circonstances ne sont pas appropriés” pour ce que AEW avait prévu. Il a raison. Un match comme celui-ci exige une foule en fusion. Aussi divertissante que la première Dynamite vide était, aucune quantité de plaisanteries au bord du ring d’une douzaine de lutteurs ne peut remplacer une atmosphère chauffée à blanc. Mettez-le sur la glace, voyez comment la situation évolue et revenez-y en temps voulu.

Avec le bain de sang infaillible d’AEW sur le backburner, prenons le temps d’apprécier certains des vieux chefs-d’œuvre imbibés de bordeaux de la lutte, qui s’étendent du début des années 1980 jusqu’à nos jours.

Bien que le “sang et les tripes et les trucs sanglants” originaux de Vince McMahon aient été conçus comme une réprimande, les matchs et les moments à l’intérieur prouvent que lorsque c’est bien fait, peu de choses génèrent plus de drame de lutte qu’un visuel sanglant. Comme n’importe quoi, il peut être (et a été) exagéré, mais une touche de couleur, lorsqu’elle est soigneusement utilisée, peut être le langage du message le plus puissant de la violence …