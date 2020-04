10 fois les fans de la WWE ont été outragés à WrestleMania

Cela – énerver les fans dans un paradis f * cking – est un phénomène relativement récent, car la WWE n’est pas devenue la WWE en faisant par inadvertance ou intentionnellement des conneries stupides et impopulaires. La WWE est devenue la WWE en promouvant de manière générale et efficace des talents vedettes dans des scénarios convaincants qui ont accompli des choses comme “attirer de l’argent” et “ne pas raser des millions de personnes du public”.

Les fans n’ont pas été scandalisés alors que WrestleMania a développé sa mythologie légendaire. Hulk Hogan était un magicien d’un travailleur qui a jeté un sort parmi une vue tentaculaire de fans dans un visuel glorieux de l’attrait, de la grandeur et de la morale cathartique simpliste. Le talent artistique de Bret Hart et Shawn Michaels a accueilli un plus petit nombre de ces fans dans une obsession de toute une vie, tandis que Steve Austin a attiré une génération de sourcils bruyants à se joindre à lui dans sa rage trempée de claret, pisse drôle et violente contre une machine symbolique, pour au moins WrestleMania, les gars que vous vouliez gagner ont gagné au sommet du drame et du glamour.

Il s’avère que faire exactement le contraire est f * cking idiot.

Dans un souci d’équilibre, et pour être surexcité à propos d’une émission qui va à coup sûr enflammer vos récepteurs pop à un moment donné – quand Goldberg ne souffle pas hors de son cul, sans doute – faites attention à l’article sœur ’10 Times WWE Fans Were Exalté à WrestleMania ‘…