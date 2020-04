10 fois les fans de la WWE ont été ravis à WrestleMania

Les mentions honorables sont nombreuses.

C’est WrestleMania.

Même si la WWE continue d’hémorragier les téléspectateurs, la société reste capable de lancer la vieille magie qui l’a faite, de convaincre les fans qu’ils ne sont pas simplement fidèles à un ensemble d’initiales et de beaux souvenirs subjectifs qui ne sont pas honorés dans le présent.

La victoire de Kofi Kingston au Championnat de la WWE contre Daniel Bryan l’année dernière a été un véritable moment d’euphorie; l’immense talent artistique de la lutte et l’amour qui lui a été montré par la suite ont fusionné le match de rêve et le sentiment de bien-être qui ont façonné la légende sans précédent de Mania. Le meilleur de la série Undertaker, avec ses véritables épopées palpitantes, a généré l’exaltation que seules les performances athlétiques d’élite améliorées par les histoires les plus convaincantes peuvent générer. Dans sa récompense à long terme et ses compétitions ultra-dramatiques sur le ring, à bien des égards, ces années ont distillé ce que signifie consacrer son temps personnel à la lutte professionnelle.

Même l’atmosphère suscite ce sentiment. Même les correspondances qui mettent la carte médiane à médiane sont rehaussées par la belle présentation à grande échelle. C’est WrestleMania. Même les fans les plus blasés dépensent encore des milliers et des milliers pour le pèlerinage.

S’il ne se sent plus tout à fait comme le plus grand spectacle sur terre, ce n’était pas seulement un slogan avec lequel le vendre.