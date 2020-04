10 fois les lutteurs de la WWE ont volé la vedette dans la défaite

Personne n’aime perdre. Même ceux qui prétendent ne pas être compétitifs, peut-être surtout eux. Le déni est un médicament puissant. La perte est intrinsèquement douloureuse, quel que soit le contexte. Lorsque cette défaite survient dans un sport de combat, la frustration, la colère et la honte ne peuvent qu’augmenter.

Tout cela est une façon très dramatique de présenter une pièce dédiée à ces gens qui ne pouvaient pas prendre une perte à la légère, qui devaient voler la vedette d’une manière ou d’une autre. Une perte en lutte professionnelle est différente, simple et simple. C’est un monde où les victoires et les pertes sont prédéterminées et, au fond, le travail du perdant est de faire en sorte que le vainqueur soit aussi beau que possible. Difficile pour la psyché, impossible pour l’ego, et vous n’allez nulle part dans la lutte professionnelle sans ego.

Tous ces lutteurs n’étaient pas entièrement responsables de leur vol de projecteurs. À plusieurs reprises, ce sont en fait les fans qui ont forcé les projecteurs sur le perdant, ou l’équipe de réservation était plus intéressée par la deuxième place que par la médaille d’or. Dans les cas les plus rares, le projecteur était censé briller sur le perdant. La lutte professionnelle est un monde étrange et étrange.

Et puis il y a les egos, les performances non professionnelles, les crises de colère et les voleurs de projecteurs éhontés, intacts et discrets.