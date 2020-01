10 fois les lutteurs ont ignoré les commandes directes

WWE

L’écosystème de la WWE est une orchestration soigneusement équilibrée du drame, de l’athlétisme, de la culture pop et de l’ordre.

Pour que les matchs fonctionnent, ils comptent sur les lutteurs qui remorquent la ligne de fête et gardent le nez propre lorsqu’ils se produisent sous l’égide de la société. Ou, vous savez, ils pourraient simplement dire: «F * ck ça» et faire leur propre chose, écrivant ainsi leurs noms dans les livres d’histoire pour des raisons passionnantes (et parfois controversées).

Vince McMahon, le chef de file du cirque de la WWE, ne peut pas être heureux lorsque ses employés ignorent directement ses demandes ou vont sciemment contre les politiques promotionnelles pour améliorer leur propre réputation auprès des fans et amener les histoires dans des endroits qu’il ne voulait pas. Le patron n’est pas connu pour sa patience.

Il n’est pas seul non plus. La WWE n’est pas la seule organisation à avoir été témoin d’une sorte de besoin insatiable d’ignorer les règles de ceux qui luttent réellement.

La gestion du contrôle est un équilibre délicat, qui doit être rebellé de temps en temps. Sans ce défi, beaucoup des plus grands moments de la lutte seraient perdus, et où est le plaisir de toujours se conformer de toute façon? Les règles, comme l’humeur de McMahon, sont là pour être brisées …