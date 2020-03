10 fois les lutteurs ont ignoré tous les conseils

WWE.com “Je vais vous donner les mêmes conseils que je donne à mes enfants. Ne prenez jamais conseil à personne”.

Ces paroles, dites par le réalisateur, scénariste et producteur Robert Altman, méritent réflexion la prochaine fois que quelqu’un essaiera de vous donner des “conseils amicaux”. La partie “amicale” de cela est souvent un terme impropre; malgré les intentions inoffensives, il peut faire atterrir les gens dans de l’eau chaude s’il s’agit d’une opinion subtilement dangereuse masquée comme guide.

Les lutteurs professionnels doivent réfléchir soigneusement aux répercussions avant d’accepter des conseils. D’autres (et c’est là que cela peut prêter à confusion) auraient dû tenir compte des avertissements ou des appels à changer les choses concernant une certaine correspondance, un spot ou un trait de caractère. Décider à qui faire confiance et à qui ignorer est un défi quotidien pour les hommes et les femmes de la WWE, d’AEW et de toutes les autres entreprises de l’histoire.

Chaque lutteur ici a rejeté les conseils qui leur ont été donnés. Quelques-uns ont fini par céder et l’ont suivi, mais non sans se battre, et la plupart l’ont complètement ignoré pendant toute leur carrière. Certaines suggestions sont celles que vous ne croirez pas sortir de la bouche des gens.

Quel est cet autre mot sur les opinions qui sont comme des connards?