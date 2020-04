10 fois où les combattants ont utilisé leur mouvement de signature dans un film

Bien que le profil des arts martiaux mixtes ait augmenté de façon constante au cours des dernières années, nous ne sommes qu’à deux décennies de l’époque où l’UFC était en danger d’être fermée avant de faire irruption dans le courant dominant.

L’une des premières fois que le sport a été exposé à un public plus large en dehors des fans de combat à la carte, est venu dans l’épisode Friends de 1997, The One With The Ultimate Fighting Champion.

Cependant, l’émission n’a pas vraiment fait grand-chose pour contester le stéréotype de tous les combattants en tant que tyroliennes inintelligentes, avec Tank Abbott battant sans pitié le petit ami de Monica et se tenant debout sur son cou jusqu’à ce qu’il soit inconscient.

De nos jours cependant, le sport est vu sous un tout autre jour, avec le MMA lié à son expérience dans les arts martiaux traditionnels et les combattants reconnus comme des athlètes plutôt que de simples voyous.

Cette transition a permis aux combattants de figurer plus en évidence dans les médias grand public, avec quelques privilégiés réussissant la transition vers une carrière sur grand écran.

Bien que certains combattants aient en fait des côtelettes relativement décentes, il n’est pas surprenant que lorsqu’un combattant soit sur le plateau, le plus souvent, il soit impliqué dans un certain type de combat chorégraphié.

Quelle meilleure façon de faire filmer un combattant entraîné qu’en lui faisant afficher les mouvements qui les ont rendus célèbres dans la cage sur grand écran?