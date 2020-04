10 fois où les lutteurs ont surmonté un match

Cette situation est des conneries * t. Son impact sur la lutte professionnelle est un sous-produit gênant et irritant de quelque chose de plus exponentiellement plus grave, mais bon sang. Cette chose ne pouvait pas en sucer plus à moins que le baron Corbin ne saisisse deux verrous dessus pendant un match de 18 minutes.

Nous n’avons jamais pu voir les fans se moquer de la bosse sèche de Rob Gronkowski sur SmackDown. Que faisait-il? Veut-il baiser tout le monde? Est-ce PG? Les fans devraient-ils encourager ce jock hyperactif et odieux? Combattre Owens Fight?

Plus comme F * ck Gronk F * ck!

La lutte appropriée reprendra à un moment donné, et pour garer la façade pendant un moment, même les pratiquants les plus performants de la scène indépendante se débattent mal dans une industrie sans syndicat.

C’est affreux. Les carrières sont en danger. Les entreprises sont en danger. Des scènes entières sont en danger et les scènes créent l’avenir du courant dominant, de l’ECW au ROH en passant par le PWG. Une possibilité déprimante émergeant de tout cela est que l’ère John Laurinaitis n’est peut-être pas le souvenir impensable qu’elle était autrefois.

Un petit coup de pouce orange Cassidy-esque à tout cela est que parfois, un match est tout ce qu’il faut pour se faire remarquer …