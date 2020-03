10 fois que la WWE a effectivement admis qu’il avait sucé

Votre écrivain est souvent assailli d’accusations de “parti pris” ou, comme on l’appelle parfois de façon plus colorée, “d’être un c * nt”.

Mais considérez ceci:

La WWE s’est enterrée depuis bien, bien plus longtemps que juin 2016. Des mois avant cette date de début d’emploi au WC, Shane McMahon, ayant obtenu le droit de gouverner le lundi soir RAW après avoir perdu contre l’Undertaker (!), A carrément dit à son prédécesseur et à son sang frère, dont il a un jour décrit les seins comme mignons (!), que Monday Night RAW a sucé.

Vous n’avez pas craché votre petit mannequin dans la section des commentaires de la WWE dot com alors, n’est-ce pas? Jamais accusé Vince McMahon d’embrasser le cul aérobie de Dave Meltzer alors, n’est-ce pas?

La WWE a reconnu son horreur assez fréquente plus longtemps que votre écrivain, et cela ne s’est pas simplement manifesté comme une réinitialisation étrange et hâtive. En fait, plongez profondément dans l’histoire moderne de la WWE, et vous constaterez que ce genre de pratique est plus proche de la norme; c’est la façon étrange et joyeuse de faire tourner la liste principale qui a fonctionné, ou non, pendant une période très inquiétante.

La WWE est son propre critique le plus grand, le plus sournois, le plus malin, le plus toxique, le plus biaisé, le plus négatif, le plus barbu …