10 fois que la WWE a essayé de présenter quelqu’un comme une menace crédible (et a lamentablement échoué)

WWE.com

L’argument centré sur l’échec complet de la WWE à créer des “ étoiles ” significatives dans la mémoire récente continuera de faire rage jusqu’au jour où nous les verrons en fait suivre une qui ne s’appelle pas Roman Reigns.

Pourtant, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas essayé plusieurs fois au fil des ans. Souvent, il semble que nous allions enfin voir une nouvelle personnalité ou un monstre crédible percer – pour rivaliser avec les Triple H et les Undertakers d’antan – uniquement pour que la WWE glisse ou gonfle ses lignes avec ladite méga-star potentielle, c * Cking up leur présentation entière à partir de là.

Comment peut-il être difficile de réserver un lutteur charismatique pour effacer la liste et tenir un peu la ceinture supérieure de l’entreprise, non?

De toute évidence, ce n’est pas toujours aussi simple et parfois même une grande victoire ou un couronnement de titre ne peut pas sauver un projet d’animal de compagnie de ce sentiment trop familier de devenir juste une autre “ superstar de la WWE ” plus loin.

Qu’il s’agisse d’un monstre englobant, d’un nouveau poster boy ou même d’un rival surnaturel de “ The Deadman ”, ce lot ressemblait à des menaces légitimes à un moment ou à un autre, mais échoué par un système qui ne peut réussir qu’à échouer à construire pour le futur.