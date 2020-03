10 fois que la WWE a joué sur un nouveau match de gadget

WWE

Lors de la WWE RAW de la nuit dernière, AJ Styles a défié l’Undertaker à un «match Boneyard».

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas exactement ce qu’implique un tel match, mais cela dit quelque chose – quelque chose qui commence probablement par “Vous voyez …” – que l’optique est garantie d’être terrible. C’est la WWE en 2020. Vous pouvez profiter de la production lisse ou vous hérisser du manque d’âme, mais on ne peut nier que cette entreprise s’est longtemps enfermée dans une bulle. Un boneyard a des connotations évidentes de mort, et WrestleMania 36 existe prétendument, dans cette monstruosité d’une forme, pour échapper précisément à cela.

C’est un match impliquant l’Undertaker. Sa simple présence le connote.

Mais avec le verbiage AJ Styles utilisé (enterrement, intrigues) et le thème du scénario (Styles veut l’ancien Undertaker, pas le filtre Instagram), une estimation éclairée laisse penser qu’il s’agit d’un PG renommant l’ancien Buried Alive rencontre. Puisqu’ils ne peuvent pas vraiment enterrer qui que ce soit dans un gymnase – il n’y a plus d’espace, rempli comme avec les damnés dans leurs t-shirts “ Propriété de la WWE ” – cela pourrait en fait avoir lieu dans un faux cimetière dans le cadre de ceux rapportés sur -les matchs de stipulation de localisation qui ont circulé au cours des deux dernières semaines.

Au sujet de laquelle …